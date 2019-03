Vorarlberger Uber-Konkurrent "Holmi" startet in Wien

Das Vorarlberger Start-up "Holmi" (Hol mich, Anm.) ist eine Art Uber made in Austria. Bisher war der Fahrtenvermittler "Holmi" (Hol mich, Anm.) nur in einigen Städten im Ländle aktiv. Ab dem morgigen Freitag, 16.00 Uhr, ist das Service auch in Wien verfügbar, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Kooperiert wird mit Mietwagenunternehmern, der Preis ist noch vor der Buchung fix und variiert ja nach Fahrzeugklasse.

Zu Beginn sind etwa 200 Autos mit an Bord, sagte ein Sprecher auf APA-Anfrage. Drei Wagentypen werden angeboten: Standard-, Luxus- und Vanklasse. Geordert werden kann eine Fahrt per App, bezahlt wird bar oder online. Man arbeite "komplett legal" und zahle auch in Österreich Steuern, versicherte der Sprecher. Die Rückkehrpflicht der Fahrer werde etwa strikt eingehalten. Uber hatte im Vorjahr in Wien wegen diesbezüglicher Verstöße Probleme bekommen.

Neben Vorarlberg (Bregenz, Dornbirn, Feldkirch) und Wien will man mittelfristig auch in weiteren Bundesländern, in Deutschland und in der Schweiz präsent sein. Sollte die gesetzliche Neuregelung des Taxi- und Mietwagengewerbes tatsächlich kommen, werde man die Angebote freilich entsprechend anpassen, betont Holmi-Gründer Jürgen Gunz.

(APA)