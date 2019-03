Millionenpleite nach Flop mit Shoppingcenter in Zagreb

Das Landesgericht Steyr hat laut Alpenländischem Kreditorenverband ein Konkursverfahren über das Vermögen von Thomas Braunsberger eröffnet. Er hatte sich nach dem Verkauf des Familien-Möbelhandelsunternehmens mit drei Standorten an Möbel Lutz um die Jahrtausendwende gemeinsam mit Partnern und Investoren mit der Entwicklung und Errichtung vor allem von Fachmarkt- und Einkaufszentren, beschäftigt.

Wie die Gläubigerschutzorganisation in einer Presseausendung am Donnerstag berichtete, hätte er nach dem Scheitern eines Projektes in Zagreb mit einem Investitionsvolumen von rund 250 Millionen Euro aufgrund von Haftungen und Regressforderungen ein Volumen von 29 Millionen Euro zu bedienen, was jedoch nicht möglich sei. Deswegen wurde der Insolvenzantrag gestellt.

Die Gesamtverbindlichkeiten werden mit etwa 32,2 Millionen Euro angegeben. Diverse Bankengläubiger verfügen über Sicherheiten im Liegenschaftsvermögen des Schuldners im Umfang von 3,5 Millionen Euro. Somit verbleiben unbesicherte Verbindlichkeiten von 28,7 Millionen Euro. Auf der Aktivseite existiert Liegenschaftsvermögen, das jedoch zumindest bis zum Verkehrswert belastet ist. Weiters gibt es monatliche Zahlungen von netto über 4000 Euro als Entlohnung für eine Geschäftsführertätigkeit.

Die Gläubigerschutzorganisation berichtete auch über einen Zahlungsplanvorschlag, der gemeinsam mit dem Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens unterbreitet wurde. Demnach sollen die neun Gläubiger eine Quote von 0,5 Prozent, zahlbar binnen 14 Tagen ab Annahme des Zahlungsplanes erhalten. Dies entspreche 140.000 Euro.

(APA)