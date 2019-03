Getränkeverpackungen: Ist Glas wirklich besser?

Wien. Es ist eine gut getimte Ansage der größten heimischen Molkerei, Berglandmilch (Schärdinger, Tirol Milch, Stainzer). So findet am Freitag die Nachfolgeveranstaltung des „Plastik-Gipfels“ statt, bei der die Umsetzung der Ziele wie das Plastiksackerlverbot besprochen werden soll. Die Aufmerksamkeit für das Thema Verpackungen ist also hoch. Einen Tag zuvor gab Berglandmilch nun bekannt, bis Jahresende Milch wieder in Mehrweg-Glasflaschen anbieten zu wollen. Konkret soll damit die seit dem Vorjahr angebotene Einweg-Glasflasche ersetzt werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2019)