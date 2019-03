Husky-KTW schließt Standort im Waldviertel - 200 Jobs wackeln

Husky-KTW wird seinen Standort in Waidhofen an der Thaya bis Ende 2019 schließen. Entsprechende Medienberichte bestätigte eine Unternehmenssprecherin des Produzenten von Spritzgiessformen am Freitagvormittag auf APA-Anfrage. Details hinsichtlich des Zeitplans und der betroffenen Beschäftigten wurden nicht genannt. In mehreren Medienberichten war von einem Abbau von rund 200 Mitarbeitern die Rede.

Der Sprecherin zufolge hat es am Donnerstag "eine interne Veranstaltung gegeben, bei der die Pläne vorgestellt wurden". Genaueres soll Husky-Angaben zufolge am Freitagnachmittag nach Rücksprache mit der Konzernleitung im kanadischen Bolton per Presseaussendung mitgeteilt werden.

Wie die "Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN)" online berichteten, sollen die Beschäftigten in drei Etappen abgebaut werden. Die erste Kündigungswelle soll demnach "rasch beginnen". Die Produktion soll nach Tschechien und Luxemburg verlegt werden, in Waidhofen könnte in Zukunft nur mehr ein Teil der Verwaltung mit rund 30 Mitarbeitern bestehen bleiben.

Das Land Niederösterreich mit der Geschäftsführung von Husky-KTW ebenso wie mit Betrieben in der Region im Gespräch. Umliegende Unternehmen hätten bereits "Interesse an den sehr gut qualifizierten Arbeitskräften angemeldet", betonten die Landesräte Petra Bohuslav und Martin Eichtinger (beide ÖVP) in einer Aussendung. Die angekündigte Schließung des Husky-KTW Standorts in Waidhofen a.d. Thaya sei ein "harter Schlag", hielten die beiden Regierungsmitglieder fest. Das Interesse anderer Unternehmen an Arbeitskräften sei "eine erste gute Nachricht".

Husky ist ein global tätiger Anbieter hochentwickelter Spritzgießausrüstungen und Dienstleistungen für die Kunststoffindustrie sowie ein globaler Anbieter von PET-Systemen, Heißkanälen, Werkzeugzubehör, Werkzeugen für die Medizintechnik und Werkzeugen für Spezialverschlüsse. Der Konzern ist weltweit an mehr als 30 Standorten tätig und betreut Kunden in über 140 Ländern. Die Fertigungsstandorte befinden sich in Kanada, den USA, Österreich, China, der Tschechischen Republik, Indien, Luxemburg und der Schweiz. Husky wurde vor einem Jahr von Finanzinvestor Plantium Equity übernommen.

(APA)