Nächster Karriereschritt des Ex-ORF-General Zeiler

Der frühere ORF- und RTL-Chef Gerhard Zeiler (63) macht nun bei Warner den nächsten Karriereschritt. Zeiler war schon Präsident von Turner International und wurde nun zum weltweiten Vertriebschef von WarnerMedia (Chief Revenue Officer) befördert, wie Warner bereits am 4. März auf seiner Homepage mitgeteilt hat.

Zeiler wird damit verantwortlich für eine neu geschaffene Struktur, in der alle Konzerngesellschaften und der Anzeigenverkauf gebündelt werden. Der Umsatz liegt bei 18 Milliarden Dollar (16 Milliarden Euro) Dort solle er seine Erfahrung in privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen in unterschiedlichen Ländern einbringen.

Zeiler kommt aus der SPÖ, wo er immer noch stark verwurzelt ist und in der Vergangenheit immer wieder als möglicher SPÖ-Chef gehandelt wurde. 1994 wurde er mit SPÖ-Hilfe Generaldirektor des ORF. 1998 wechselte Zeiler - von Politik und Kritik in Österreich zunehmend genervt - zum deutschen Privatsender RTL, machte den Sender mit ähnlicher Programmstrategie zum stärksten deutschen TV-Anbieter, erklomm die Karriereleiter bis zur Führung der gesamten in Luxemburg ansässigen RTL-Group und sorgte dort Jahr für Jahr für Rekordgewinne. 2010 kürte ihn die US-Fernsehvereinigung NATPE als ersten Nichtamerikaner zum TV-Manager des Jahres.

2012 heuerte Zeiler bei der Tim Warner-Tochter Turner an. Dort managte er die Fernsehaktivitäten auf drei Kontinenten mit 160 TV-Kanälen in 200 Ländern mit 3800 Mitarbeitern und rund zwei MilliardenDollar Umsatz, darunter globale Marken wie CNN, TNT oder Cartoon Network.

(APA)