Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben

Wien. Die leidige Diskussion um den Karfreitag wird uns wohl die ganze Fastenheit begleiten. Und langsam wird sie ein bisschen langweilig. Jeannine Hierländer, unsere Arbeitsmarktexpertin in der Wirtschaftsredaktion, hat sich diese Woche hingegen in einem Unternehmen in Oberösterreich umgesehen. Dort hat der Chef höchstpersönlich seinen Mitarbeitern eine 30 Stunden-Woche verordnet - bei vollem Lohnausgleich. Ergebnis: Der Umsatz stieg, die Mitarbeiter arbeiten genauso viel wie vorher in 40 Stunden - und nicht nur, weil es jetzt doppelt so viele sind. "Ein Loblied auf die 30-Stunden-Woche" erzählt aber auch von Vertrauen und Disziplin, die bei diesem Experiment erforderlich sind.

Normalerweise müsste der Gewerkschaftsbund über solche Geschichten jubeln. Nur hat er derzeit ganz andere Sorgen, wie Hanna Kordik recherchiert hat. "Eine Zerreißprobe für den ÖGB" heißt es bei ihr. Und sie erzählt die Hintergründe der Affäre um den einst mächtigen Eisenbahnergewerkschafter Wilhelm Haberzettl. Der wurde bekanntlich als Chef der Wohnbaugenossenschaft BWS gefeuert. "House of Cards" im ÖGB quasi.

In tödllicher Mission war Josef Urschitz unterwegs. Er stellt die Frage, was hinter den fiktiven Todesfällen steckt, die bei Umweltdiskussionen immer wieder angeführt werden. Angeblich soll der Feinstaub in Europa neun Millionen Menschenleben fordern. "Umweltalarmismus: Das Geschäft mit "erfundenen Toten" nennt es Urschitz. Gewohnt pointiert, gewohnt gut argumentiert.

Jakob Zirm hat diese Woche gleich mit zwei Geschichten aufhorchen lassen. "Der Umweltminister" in der Wirtschaftsredaktion hat es wieder einmal genau wissen wollen. "Getränkeverpackung: Ist Glas wirklich besser?" fragt er. Und da sich Zirm mit einfachen Antworten selten zufrieden gibt, zählt er auf, wann Glas besser als Plastik, wann Tetrapack besser als Glas ist und so weiter. Klar ist nur: Die Dose ist ökologisch eher nie besser.

Naja und dann hat er auch noch Markus Rogan getroffen. Ursprünglich hätte das Interivew ja im Amalienbad stattfinden sollen. Zirm überlegte ernsthaft, die Badehose einzupacken. Am Ende traf er mit den ehemaligen Weltklassesportler in einem Cafe und sprach mit ihm weniger übers Schwimmen, sondern vielmer über den Blödsinn, den man macht, wenn einem der Ruhm in den Kopf steigt. "Markus Rogan: Wenn ein Star stürzt, ist das eine riesige Genugtuung für viele" lautet der Titel dieses äußerst lesenswerten Interviews.

Also bitte: Ein bisschen sporteln, ja nicht stürzen und ein paar "Presse"-Wirtschaftsgeschichten lesen. Klingt nach einem guten Plan fürs Wochenende.