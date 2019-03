Die Presse: Bleibt Österreich bei einem System der sozialen Marktwirtschaft?



Werner H. Hoffmann: Es ist nicht so, dass durch die neue Regierung alles umgekehrt wird. Die Österreicher sind sehr wehleidig und sehen bei jeder kleinen Änderung den Untergang des Abendlandes auf sich zurollen. Bisher rüttelt niemand am Grundkonsens der Zweiten Republik. Das soziale Netz ist dicht geknüpft. Wir merken schon, dass es salonfähig ist, die Dinge infrage zu stellen. Aber wirtschaftlich ist die neue Regierung sicherlich liberaler als zuvor.



Was die Zuwanderung betrifft, ist die Regierung aber restriktiv.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)