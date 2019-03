Österreich erlaubt autonomes Fahren

In vielen Fahrzeugen, vor allem der Oberklasse, gehört er fast schon zur Standardausstattung: Ein Assistent, der die Fahrspur erkennt, den Pkw selbstständig lenkt und automatisch den richtigen Abstand zum vorausfahrenden Auto hält. Man kann sogar die Hände vom Steuer nehmen und bekommt einen Vorgeschmack auf die Zukunft des Autofahrens – allerdings nur für etwa 30 Sekunden. Dann schlägt das System Alarm und fordert den Fahrer auf, die Hände wieder ans Lenkrad zu geben.



Der Gesetzgeber erfordert das seit Montag nicht mehr. Denn am Montag trat die erste Novelle zur „Automatisiertes Fahren Verordnung“ (AutomatFahrV) in Kraft, die in Paragraf elf eine revolutionäre Neuerung vorsieht.