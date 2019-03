International unter den Allerbesten

Die Duale Ausbildung bringt Österreich viele Medaillen.

Das Können der heimischen Handwerker bestätigt sich immer wieder bei internationalen Berufsmeisterschaften. Die jungen Fachkräfte aus Österreich setzen sich dort regelmäßig gegen internationale Konkurrenz durch.

Bei den 44. Berufsweltmeisterschaften WorldSkills in Abu Dhabi mit mehr als 1600 Teilnehmern aus 60 Ländern konnten die österreichischen Teilnehmer elf Medaillen gewinnen: viermal Gold, dreimal Silber und viermal Bronze; dazu gab es noch 16 „Medallion for Excellence“. Die jungen Fachkräfte aus dem Gewerbe und Handwerk glänzten dabei besonders, drei der vier Goldmedaillen und der Titel „Best of Nation“ entfielen auf Berufe aus dem Gewerbe und Handwerk.

Auch bei den europäischen Berufsmeisterschaften heimsten heimische Nachwuchsfachkräfte stolze Erfolge ein. Bei der sechsten Berufseuropameisterschaft EuroSkills in Budapest mit 500 Teilnehmern aus 28 Nationen errang das heimische Handwerk drei der vier Goldmedaillen, fünfmal Silber und zweimal Bronze. Die „Best of Nation“-Auszeichnung ging ebenfalls an das Handwerk und bei den neun an österreichische Teilnehmer verliehenen „Medallions for Excellence“ entfielen acht auf Handwerker.

Beweis für hohe Qualität

Diese Top-Ergebnisse für Österreichs größten Lehrlingsausbilder zeigen, dass die jungen Fachkräfte aus dem Handwerk mit ihrer Qualifikation und der Qualität ihrer Produkte und Leistungen im internationalen Vergleich ganz vorn liegen. Die nächste Gelegenheit das zu beweisen, gibt es im Sommer des heurigen Jahres. Vom 22. bis 27. August finden in Kazan (Russland) die 45. Berufsweltmeisterschaften WorldSkills statt. Die Österreicher haben ein großes Ziel: Das Resultat von Abu Dhabi zu erreichen oder gar zu übertreffen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)