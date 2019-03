Zukunft im Handwerk

Das Wiener Handwerk ist dank hoher Qualität für die Zukunft gut gerüstet. Dazu braucht es aber entsprechend ausgebildeten Nachwuchs.

Rund 48.000 Betriebe, 153.000 Beschäftigte, über 4500 Lehrlinge – die Zahlen sprechen für sich, das Handwerk ist das Rückgrat der Wiener Wirtschaft. Doch durch billige Massenware aus dem Internet und zahllose unseriöse Angebote zu Dumpingpreisen stehen die traditionellen Handwerker heute besonders unter Druck. Aber das ist auch eine Chance. Denn Qualität steht hoch im Kurs. Daher ist es umso wichtiger, Traditionen zu fördern und junge Menschen für handwerkliche Tätigkeiten zu begeistern.

Vielfältige Möglichkeiten

Keine andere Branche hat eine so große Vielfalt an Berufen und bildet mehr Lehrlinge aus als das Gewerbe und Handwerk. Die Ausbildung junger Menschen zu Fachkräften ist eines der Herzstücke des Wiener Handwerks, die duale Ausbildung mit der Lehre im Betrieb ist dabei unverzichtbarer Bestandteil. Im internationalen Vergleich sehen wir immer wieder, wie hoch die Qualität der heimischen Lehre ist. Junge Wiener Fachkräfte aus allen Bereichen können sich bei Berufsmeisterschaften regelmäßig gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen und Preise mit nach Hause bringen. Die Nachwuchsfachkräfte aus dem Handwerk sind dabei besonders erfolgreich.

Bildungsinhalte anpassen

Damit die Lehre auch in Zukunft attraktiv bleibt und sich noch mehr Jugendliche für eine handwerkliche Ausbildung entscheiden, braucht es aber Reformen. So muss die Schulpflicht durch eine Bildungspflicht ersetzt werden – die Schullaufbahn ist erst dann zu Ende, wenn bestimmte Bildungsstandards erreicht wurden. Außerdem brauchen wir ein größeres Angebot an Ganztagsschulen und einen Lehrplan, der Schülern ein grundlegendes Verständnis für wirtschaftliche Vorgänge vermittelt. Und die Lehrinhalte müssen an die Herausforderungen der Digitalisierung angepasst werden. Mit mehr professioneller Unterstützung bei der Berufsorientierung können Jugendliche auch leichter den richtigen Karriereweg finden.

Eine Lehrausbildung ist immer eine gute Investition in die eigene Zukunft. Wien braucht Fachkräfte und Handwerker, die ihre Arbeit auf höchstem Niveau beherrschen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)