Handwerk fasziniert wieder junge Menschen

Handwerk hat goldenen Boden. Wiener Handwerksbetriebe bilden 4500 Lehrlinge aus. Erfahrene Meister geben ihr Wissen an die nächste Generation weiter und sichern so die hohe Qualität der Produkte.

Mit den eigenen Händen Besonderes schaffen – elegante Handtaschen etwa, exklusive Möbel, faszinierende Bekleidung, köstliches Brot oder eines von vielen anderen handwerklichen Produkten – begeistert immer mehr junge Menschen: In den Wiener Handwerksbetrieben werden heuer rund 4500 Lehrlinge in über 100 unterschiedlichen Berufen ausgebildet. Die Zahl der Lehrlinge nahm gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent zu. Offensichtlich spricht handwerkliche Tätigkeit, bei der Wissen und Können, persönliche Begabungen und Kreativität zu Ergebnissen führen, auf die man stolz sein kann, immer mehr Jugendliche an.

Gesicherte Zukunft

Handwerkliche Tätigkeit bringt aber nicht nur Freude am Beruf, sondern ebenso eine gesicherte Zukunft, weiß Maria Smodics-Neumann, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Wien: „Wir sind überzeugt, dass Handwerk weiterhin goldenen Boden haben wird.” Junge Menschen seien deshalb mit einer Lehre bestens beraten, meint Smodics-Neumann. Handwerker und Facharbeiter sind generell am Arbeitsmarkt gefragt. Dazu kommt hohe Arbeitsplatzsicherheit im Wiener Gewerbe und Handwerk. In dieser Branche dominieren kleinstrukturierte Betriebe, die traditionell Wert darauf legen, Mitarbeiter selbst in schwierigen Zeiten zu behalten.

Die Unternehmen wollen und brauchen aber auch Mitarbeiter, die ihren Job mit Leidenschaft ausüben. „Dabei ist neben Know-how natürlich die Motivation entscheidend. Hier müssen positive Vorbilder laufend vor den Vorhang geholt werden”, betont Smodics-Neumann. Der gute Ruf und die hohe Qualität des Wiener Handwerks beruhen nicht zuletzt auch auf denen, welche die Fachkräfte ausbilden. Das sind erfahrene Meister und Unternehmer, die ihr Wissen an die nächste Generation weitergeben.

Dieser hohe Ausbildungsstandard der Wiener Betriebe, der durch ausgezeichnete Platzierungen bei internationalen Lehrlingswettbewerben immer wieder unter Beweis gestellt wird, muss aber auch für die Zukunft gesichert werden. Dazu braucht es eine Reihe von Maßnahmen, meint man in der Wirtschaftskammer Wien. Besonders wichtig wäre beispielsweise eine bessere Vorbereitung in der Schule durch Schaffung von Bildungsstandards.

Bessere Berufsorientierung

Gewünscht wird auch eine effizientere Berufsorientierung, die bereits in der Schule beginnen sollte, um den jungen Menschen eine bessere Vorstellung der verschiedenen Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung zu vermitteln. Damit zusammenhängend sollte gleichzeitig das Image der Lehre und der Facharbeit weiter angehoben werden.

Mehr Lehrlinge mit Matura

Mit dem besseren Image soll es nach den Vorstellungen der WKW auch gelingen, mehr Maturanten für eine Lehre nach der Matura zu gewinnen. Die Krönung der Lehre ist die Meisterprüfung, die nicht zuletzt auf Bestreben der Wirtschaftskammer letztes Jahr im nationalen Qualifikationsrahmen dem Bachelor und dem Ingenieur gleichgestellt wurde.

Smodics-Neumann wünscht sich außerdem die Beibehaltung der guten Zusammenarbeit zwischen Lehrbetrieb, Lehrling und Berufsschule – insbesondere was Lehrinhalte und Berufsschul-Organisationsformen betrifft.

Weiters wünscht sich die Wirtschaftskammer Wien mehr Unterstützung der Ausbildungsbetriebe, etwa durch den Ausbau der Förderungen, qualifizierte Weiterbildungsangebote für Ausbilder und Lehrlinge und eine flexiblere Gestaltung des rechtlichen Rahmens.

Wichtig ist aber auch, dass die Betriebe ihr Können bestmöglich nutzen und verkaufen. Daher heißt für Smodics-Neumann der zweite Schwerpunkt, den sich die Sparte für 2019 gesetzt hat, Digitalisierung. Sie sollte im traditionellen Handwerk nicht bei der eigenen Homepage enden: „Das Internet gibt uns heute unzählige neue Möglichkeiten und Chancen in der Werbung, in der Kommunikation und in der Produktion.

Breitband für Digitalisierung

Damit Wiener Unternehmen ihre digitale Zukunft sichern können, braucht es aber Investitionen in die Infrastruktur. Denn ohne schnelles Internet gibt es nämlich keine Digitalisierung. Auf diesem Gebiet ist in Wien längst nicht alles rosig. Vor allem die Randgebiete sind aktuell unterversorgt. Aber selbst in innerstädtischen Bereichen gibt es immer wieder Beschwerden von Unternehmen über langsames Internet. Das liegt hauptsächlich an der überholten Kupferverkabelung und der mangelnden Versorgung mit Breitband.

Im Betriebsgebiet Liesing etwa, das mit 560 Unternehmen und 7000 Mitarbeitern das größte in Wien ist, klagen 45 Prozent der Betriebe über die niedrige Geschwindigkeit ihres Internetanschlusses, 35 Prozent sind mit seiner Stabilität unzufrieden. Mehr als E-Mails schreiben und online surfen ist dort oft nicht möglich. Bis 2020 wird sich der Breitbandbedarf in Liesing wie auch in den 27 anderen Wiener Betriebsgebieten voraussichtlich verdoppeln. Smodics-Neumann hofft auf einen schnellen Ausbau der Breitbandversorgung in Wien. Davon würden schließlich nicht nur die 48.000 Wiener Handwerksbetriebe, sondern die gesamte Wirtschaft der Bundeshauptstadt profitieren.

INFORMATION Handwerk in Zahlen. Das Wiener Handwerk hat 48.000 Mitgliedsbetriebe und beschäftigt über 153.000 Mitarbeiter. Jährlich gibt es in der Sparte Gewerbe und Handwerk 4000 Unternehmensgründungen. Trotz vieler männerdominierter Branchen gibt es über 27 000 weibliche Einzelunternehmerinnen. Facharbeiterausbildung ist die Kernkompetenz der Sparte: 1560 Betriebe bilden 4500 Lehrlinge in über 100 Berufen aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)