Arbeitskosten sind 2018 gestiegen

Wiesbaden. Die gute Konjunktur macht Arbeit in Deutschland für Unternehmen teurer. Im vierten Quartal 2018 stiegen die Arbeitskosten je geleisteter Stunde um 2,0 Prozent binnen Jahresfrist, wie das deutsche Statistische Bundesamt mitteilte. Im Gesamtjahr kletterten die Arbeitskosten bereinigt um den Effekt von Kalendertagen um 2,3 Prozent. Im Europavergleich lag Deutschland unter dem EU-Durchschnitt. So stiegen die Arbeitskosten in der EU im dritten Quartal um 2,8 Prozent, während für Deutschland ein Zuwachs von 2,4 Prozent errechnet wurde. Für Österreich wies das deutsche Statistikamt 3,4 Prozent aus.

Bei dem Vergleich werden nur die Industrie und privatwirtschaftliche Dienstleistungen berücksichtigt, der öffentliche Dienst und das Gesundheitswesen sind nicht enthalten. Besonders stark stiegen die Arbeitskosten in den weniger entwickelten Volkswirtschaften in Osteuropa wie Lettland, Rumänien und Litauen, wo unter zehn Euro für eine Stunde Arbeit anfielen. Das ist weit unter dem EU-Schnitt von 26,30 Euro im Jahr 2017. Deutschland kam mit 34,20 Euro je geleisteter Stunde auf Platz sechs, Österreich mit 33,70 Euro auf Rang acht. (APA/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)