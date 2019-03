Endgültiges Aus für den Garnhersteller Borckenstein

Für den traditionsreichen Garnhersteller Borckenstein in der oststeirischen Gemeinde Neudau gibt es keine Hoffnung mehr. Wie der KSV1870 am Dienstag in einer Pressemeldung mitteilte, ist keine Sanierung möglich. Das Unternehmen mit 124 Mitarbeitern wurden nach Insolvenzeröffnung im Jänner bis zur Schließung am 12. Februar insolvenzgerichtlich fortgeführt. Bis Anfang März haben rund 40 Mitarbeiter noch die Schließungsarbeiten durchgeführt. Am 12. März zog der KSV1870 ein Resümee.

Bereits 2016 gab es ein Sanierungsverfahren bei Borckenstein. Das Fazit der Kreditschützer: "Es konnte eine Verbesserung des operativen Ergebnisses erreicht werden, ein nachhaltiger wirtschaftlicher Turnaround gelang nicht." Und weiter: "Ein weiterer Fortbetrieb war liquiditätsmäßig nicht mehr zu rechtfertigen, die Produktionskosten hätten die mögliche Wertsteigerung bei Weitem überschritten und ist die Schließung unumgänglich gewesen."

Die Lagerbestände wurden bereits verkauft, das zur Insolvenzmasse gehörige bewegliche Anlagevermögen und die Fahrnisse sowie die Liegenschaften sind gesondert zu verkaufen. Bislang haben 246 Gläubiger Forderungen geltend gemacht. Forderungen in der Höhe von rund 16,4 Millionen Euro wurden angemeldet, wobei davon rund 13,3 Millionen Euro anerkannt sind, rund 3,1 Millionen bestritten. Die Passiva werden sich noch erhöhen, da Beendigungsansprüche der ausgetretenen Dienstnehmer noch anzumelden sind.

