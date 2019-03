Neue Hoffnung im "Goldskandal"

Wien. Bald drei Jahre ist es nun her, dass der Anlageskandal um die Salzburger Firma Goldprofessionell und ihr gleichnamiges Schweizer Mutterunternehmen aufflog. Tausende Anleger aus Österreich, Deutschland und weiteren Ländern hatten Geld in monatliche „Ansparpläne“ für Gold oder Silber gesteckt, aber nie einen Gegenwert erhalten. 2016 schlitterte zuerst die Schweizer Goldprofessionell AG, dann auch ihre Österreich-Tochter in die Pleite; das Geld der Anleger – nach damaligen Berichten ein zweistelliger Millionenbetrag – war weg. Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) lässt die Geschädigten nun wieder hoffen: Das Höchstgericht bestätigte die Haftung eines Schweizer Notars, der für die Mutterfirma irreführende „Prüfberichte“ erstellt und darin bescheinigt hatte, dass „der Ist-Bestand an Edelmetallen, die im Besitz der Gesellschaft sind, mit dem Soll-Bestand [. . .] übereinstimmt“.