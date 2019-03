Geschädigte Goldanleger: Weitere OGH-Entscheidung bejaht die Haftung des Notars

Tausende Anleger, auch viele aus Österreich, haben bei der Schweizer Firma Goldprofessionell in Sparpläne zum Erwerb von Edelmetall investiert - und ihr Geld verloren, als das Unternehmen im Jahr 2016 pleite ging. Wie berichtet, hat der OGH in einem Fall die Haftung eines Schweizer Notars bestätigt, der irreführende Prüfberichte über Goldbestände der Firma erstellt hat. Die Berichte konnten laut OGH den Eindruck erwecken, der Notar hätte das physische Vorhandensein des Goldes kontrolliert - obwohl er tatsächlich nur die Lagerdepotauszüge mit den Vertrags- und Kundendaten abgeglichen hatte.

Inzwischen wurde eine zweite OGH-Entscheidung veröffentlicht, die ebenfalls die Haftung des Notars für einen Schaden bejaht, den Anleger bei einem Investment in Gold erlitten haben (1Ob182/18y). Das Höchstgericht bestätigte dabei ein Urteil des Oberlandesgerichts Innsbruck.

Es ging um Verträge über den Ankauf und die Verwahrung von Gold. Die beiden Kläger seien der Veranlagung zunächst skeptisch gegenübergestanden und hätten sich mehrfach beim Vertriebspartner erkundigt, ob diese wirklich sicher sei, heißt es im OGH-Beschluss. Dieser habe ihnen daraufhin erklärt, "dass es Bestätigungen eines Notars gäbe, der laufend den Ist-Stand der Edelmetallmengen mit deren Soll-Stand überprüfe, und dass sie den Bestätigungen eines Notars vertrauen könnten".

Prüfberichte waren für die Anleger ausschlaggebend

Der Vertriebspartner habe die Kläger auch mehrfach auf die – ihm vorliegenden – Prüfberichte hingewiesen. Und auch darauf, dass „bei physisch vorhandenem Gold“ auch im Fall einer Insolvenz der Veranlagungsgesellschaft kein Risiko bestehe.

Der Verweis auf die Prüfberichte hätte die Kläger letztlich von der Sicherheit der Veranlagung überzeugt. Sie hätten diese als Beleg für eine physische Bestandskontrolle erachtet.

Investiert haben die beiden - einschließlich „Abschlussgebühren“ - jeweils 25.000 EUR in das von der Veranlagungsgesellschaft angebotene Produkt. Auch in diesem Fall stellten die Gerichte fest, dass die Anleger kein Mitverschulden an dem Schaden trifft. Sie hatten die Prüfberichte nicht gelesen, sondern auf die Angaben des Vertriebspartners vertraut. Sie wären aber auch selbst kaum zu einem anderen Verständnis des Inhalts der Berichte gelangt, hielt der OGH sinngemäß fest.