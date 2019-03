Männer in Teilzeit – Familie vor, die Karriere muss warten

Wolfgang Schitter ist gerade auf Wien-Besuch. Das ist ab und zu Pflicht: Der Techniker arbeitet von Graz aus für einen Anlagenbauer in Stockerau. Ab und zu muss er sich sehen lassen. Er arbeitet fünf Tage in der Woche, aber erst seit September. Davor hat er jahrelang Teilzeit gearbeitet, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Nachdem vor fünfeinhalb Jahren sein erster Sohn geboren wurde, stieg er mit 25 Wochenstunden wieder in den Beruf ein. Eine Entscheidung, die er nie bereut hat. Im Gegenteil. „Ich würde das unbedingt jedem Vater empfehlen“, sagt Schitter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.03.2019)