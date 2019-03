Alu-Konzern Norsk Hydro setzt eine Frau an die Spitze

An der Spitze des norwegischen Aluminiumkonzerns Norsk Hydro steht künftig eine Frau: Die 61-jährige Hilde Merete Aasheim werde Anfang Mai Nachfolgerin von Svein Richard Brandtzaeg, der mit 61 Jahren in den Ruhestand gehe, teilte Norsk Hydro am Montag mit. Der Konzern ist einer der größten Aluminiumhersteller der Welt.

Norsk Hydro steckt derzeit in der Krise: Ein Werk in Brasilien hatte im Februar 2018 ungeklärtes Abwasser in einen Fluss abgeleitet. Seit März läuft die Produktion dort daher nur noch mit einer Kapazität von 50 Prozent.

Norsk Hydro gehören 92 Prozent an dem Werk Alunorte, der größten Aluminiumoxid-Raffinerie der Welt. Der Konzern hatte nach dem Umweltskandal von den norwegischen Behörden zahlreiche Auflagen verordnet bekommen; ein Gerichtsurteil zur Wiederaufnahme der Produktion zu hundert Prozent steht noch aus. Der Aktienkurs von Norsk Hydro ist binnen eines Jahres um fast 25 Prozent gesunken.

Aasheim erklärte am Montag, sie sei "überzeugt, dass wir die aktuell schwierige Situation ändern können und dass wir die Gelegenheit haben, unser Unternehmen in der Zukunft zu stärken". Die künftige Konzernchefin leitet seit 2008 den Rohstoffbereich von Norsk Hydro.

