Wien. 2009 war für den österreichischen Arbeitsmarkt ein dramatisches Jahr: Die Finanz- und Wirtschaftskrise kam in den Unternehmen an, die Arbeitslosigkeit stieg um 22,6 Prozent, reihenweise schickten Betriebe Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wie ist die Lage heute, zehn Jahre später? Hat der Arbeitsmarkt die große Krise überwunden? Eine Antwort in fünf Thesen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.03.2019)