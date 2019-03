Lidl baut Marktanteil in Österreich aus

Der Diskonter Lidl hat den Umsatz in Österreich im Geschäftsjahr 2018/19 leicht von 1,3 auf 1,35 Milliarden Euro gesteigert. Der Marktanteil im Lebensmittelhandel erhöhte sich dadurch im vergangenen Jahr von 6,3 auf 6,5 Prozent. Nach Rewe (Billa, Merkur, Penny, Adeg), Spar und Hofer ist Lidl der viertgrößte Lebensmittelhändler in Österreich. Heuer plant der Diskonter Investitionen von 150 Millionen Euro.

2018 sei für den Lebensmittelhandel ein herausforderndes Jahr gewesen, der Wettbewerb sei härter geworden, sagte Christian Schug, Vorsitzender der Geschäftsführung von Lidl Österreich. Die Handelsbranche ächzt unter politischen Maßnahmen wie Registrierkassenpflicht, Plastiksackerl-Verbot oder Diskussionen wie zuletzt rund um den Karfreitag.

"In manchen Fällen machen Regulierungen Sinn und sind notwendig. Gleichzeitig nehmen Über-Regulierung und Bürokratisierung von Jahr für Jahr zu", räumte Schug gegenüber der APA ein. "Das macht das gesamte Geschäft komplizierter und wir müssen dafür Ressourcen aufwenden, die uns für das Kerngeschäft verloren gehen. Wir sehen bei der Entbürokratisierung noch Luft nach oben."

Bis 2025 plant Lidl, den Plastikverbrauch um 20 Prozent zu reduzieren. Seit 2017 verkauft der Diskonter keine Einweg-Sackerln mehr, bei den Eigenmarken stellt Lidl den Angaben zufolge das Verpackungsmaterial nach und nach um. Ab Mitte März sollen österreichweit biologisch abbaubare Knotenbeutel für Obst und Gemüse zum Einsatz kommen.

Im neuen Geschäftsjahr will Lidl fünf neue Märkte in Österreich eröffnen. Derzeit hat der Diskonter 246 Filialen. Vorantreiben will Lidl auch seine "Multi-Use-Standorte", also Standorte, die von mehreren genutzt werden. Im Erdgeschoß oder im ersten Stock ist die Lidl-Filiale, dazu kommen noch überbaute Parkplätze, Wohnungen, Büros und Kindergärten.

"Die Flächen sind begrenzt, die Quadratmeter-Preise dementsprechend hoch. Deshalb geht es klar Richtung Multi-Use-Standorte", sagte Schug. Ein Pilotprojekt gibt es seit 2017 in Wien. Aktuell im Bau sei ein Markt in der Wiener Laxenburger Straße. Auch im Grazer Citygate sei ein weiteres Projekt auf Schiene. "Wirklich interessante Projekte, aber sehr aufwendig", so Schug.

80 Prozent Eigenmarken

Lidl hat als Diskonter ein reduziertes Sortiment, davon 80 Prozent Eigenmarken und 20 Prozent Markenprodukte. Seit 2012 wurde der Anteil der Lebensmittel aus Österreich stark erhöht und liegt derzeit bei fast 50 Prozent. Wie die Vollsortimenter Billa, Spar & Co setzt auch der Diskonter immer mehr auf Frische, Regionalität und Bio-Produkte, kein Thema ist hingegen die Zustellung von Lebensmitteln. "Der Online-Handel mit Lebensmitteln ist unserer Meinung nach noch nicht soweit, dass Lebensmittel in diesem Absatzkanal wirtschaftlich verkauft werden können", sagte Schug. Lidl habe aber unter dem Namen "Lidl bringt's" einen Zustelldienst für Non-Food-Artikel von der Küchenmaschine bis zum E-Bike.

Der zur deutschen Schwarz-Gruppe gehörende Lebensmitteldiskonter ist seit 1998 in Österreich. Der Händler beschäftigt in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen (OÖ), Wundschuh (Steiermark) und Müllendorf (Burgenland) und den Filialen über 5000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

In Großebersdorf (NÖ) ist wie berichtet ein neues Logistikzentrum in Planung, das Anfang 2020 den Teil-Betrieb aufnehmen soll. Im Vollausbau sollen dort 240 Menschen beschäftigt werden, die Mitarbeitersuche beginne im Sommer 2019. Zukünftig sollen aus Großebersdorf über 100 Filialen in Ostösterreich beliefert werden. Das Logistikzentrum in Müllendorf wird hingegen aufgelöst. Was mit der Fläche passiert, ist noch nicht klar. "Wir kümmern uns auf jeden Fall um eine sinnvolle Lösung". Den Logistikmitarbeitern in Müllendorf werde auch angeboten, mit nach Großebersdorf zu übersiedeln.

Schwarz-Gruppe ordnet Führungsstruktur neu

Deutschlands drittgrößter Lebensmittelhändler, die Schwarz-Gruppe mit ihren Tochterunternehmen Lidl und Kaufland, ordnet die Führungsspitze neu. Nach dem überraschenden Rücktritt von Kaufland-Chef Patrick Kaudewitz übernimmt vorübergehend der Chef der Schwarz-Gruppe, Klaus Gehrig, die Leitung des Großflächen-Diskonters, wie die Gruppe am Mittwoch mitteilte.

Gleichzeitig wird die Führungsstruktur der Schwarz-Gruppe umgebaut und ein neuer, zehnköpfiger Beirat für den Handelsriesen geschaffen, in dem die führenden Manager des Konzerns vertreten sind. "In einem anderen Unternehmen würde man das wahrscheinlich Vorstand nennen", hieß es in Neckarsulm. Auch das zwölfköpfige Aufsichtsgremium der Schwarz-Gruppe wurde teilweise neu besetzt.

"Mit diesen Maßnahmen stellen wir die strukturellen Weichen für die Zukunft unserer Unternehmensgruppe", erklärte der 70-jährige Gehrig. Er will die Leitung von Kaufland behalten, bis ein Nachfolger für Kaudewitz gefunden wurde.

Gehrig leitet den Schwarz-Konzern seit 2004 und gilt als engster Vertrauter des Eigentümers Dieter Schwarz. Unter Gehrigs Führung wuchs die Schwarz-Gruppe zu einem der größten Lebensmittelhändler der Welt heran - mit weltweit über 400.000 Mitarbeitern in über 11.700 Filialen in 30 Ländern und einem Umsatz von zuletzt mehr als 96 Milliarden Euro.

(APA/dpa)