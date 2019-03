Wien. Ist von der Wirtschaft die Rede, denken viele meist an große Konzerne. Dabei hat zuletzt vor allem die Zahl der Ein-Personen-Unternehmen (EPU) stark zugenommen. Gab es im Jahr 2011 erst 240.164 EPU, so sind es mittlerweile bereits über 307.000. Auch in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) finden Ein-Personen-Unternehmen immer mehr Gehör. Immerhin stellen sie rund 60 Prozent der Kammermitglieder.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2019)