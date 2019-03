Künftig sollte ein Autokäufer Mechaniker sein

Trügt die Wahrnehmung, dass alles, wirklich alles teurer geworden ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte? Bei Autos stimmt das, und es stimmt auch wieder nicht – abhängig davon, welchen Bereich des Spektrums man betrachtet. Denn Autos sind ein Konsumgut, das als anonyme Massenware ebenso geboten wird wie als sündteure Delikatesse. Und wie bei fast allen Dingen geht die Schere zwischen billig und teuer immer weiter auseinander, während die Mitte zerbröselt. Konkret: Schaut man sich die bisherige Kostenentwicklung bei Kleinwagen an, so sind Autos geradezu ein Hochsicherheitsdepot an Preisstabilität.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.03.2019)