Wirbel um geplanten Verkauf von Westbahn-Zügen

Wien. Bei der Westbahn herrscht Aufregung. Gleich vorweg: Die private Bahn, die seit 2011 auf der Strecke Wien-Salzburg fährt, soll weder eingestellt noch verkauft werden. "Natürlich wird es die Westbahn weiter geben", sagt Miteigentümer Erhard Grossnigg zur "Presse". Grossnigg hält über seine Augusta Holding 32,7 Prozent an der Westbahn-Mutter Rail Holding. Haupteigentümer ist Hans Peter Haselsteiner. Seine Familienprivatstiftung hält 49,9 Prozent der Anteile. Weder ein Verkauf der Westbahn noch eine Übernahme durch einen Konkurrenten sei geplant, so Grossnigg. "Diese Information habe ich nicht."

Warum also die Aufregung? Die ÖBB hat eine Ausschreibung lanciert, die heftige Spekulationen in der Branche ausgelöst hat. Demnach sucht die Staatsbahn neue Züge. Konkret heißt es da: "Lieferung und Instandhaltung von 17 Stück (gebrauchten) doppelstöckigen Elektrotriebzügen an die ÖBB Personenverkehr AG." Eine ähnliche Ausschreibung gibt es von der Deutschen Bahn. Die deutsche Bahn sucht Fahrzuge, die "höchstens 10 Jahre alt" sein sollen und "mindestens eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erreichen" müssen. In der Branche wurde daraus rasch der Schluss gezogen, dass die Westbahn ihre Züge zum Verkauf stellt. Die Westbahn hat genau 17 Züge.

Doppelstockzüge mit 200 km/h

Bei der Westbahn gibt man sich zugeknöpft. Die Westbahn plane, "mit dem am schnellsten lieferfährigen Qualitäts-Lieferanten auf dem Weltmarkt ein noch weiter verbessertes Zugkonzept für Doppelstockzüge mit 200 km/h rasch umzusetzen und gleichzeitig damit dem Bahnverkehr die schnelle Bereitstellung von jungen Gebrauchtzügen zu ermöglichen". Näheres wollte man dazu nicht sagen. Bei den ÖBB bestätigt man das Interesse an den Zügen: „Wenn es auf dem Markt die Möglichkeit gibt, weiteres Zugmaterial zu bekommen, dann sehen wir uns das an. Damit können wir ältere Garnituren - wie die auslaufenden 4020er - möglicherweise früher austauschen. Das wäre gerade in der Ostregion für unsere Kunden ein großer Vorteil.“

Westbahn-Miteigentümer Erhard Grossnigg wollte die Ausschreibungen nicht kommentieren. Es soll aber am kommenden Mittwoch eine Aufsichtsratssitzung der Rail Holding stattfinden. Dabei hat die Westbahn erst 2017 ihre Flotte von sieben auf 17 Zuggarnituren aufgestockt. Die Züge kommen vom Schweizer Hersteller Stadler.

Laut "Kurier" will die Westbahn nun Züge bei einem der großen chinesischen Zuganbieter kaufen. Die Westbahn will sich dazu nicht äußern. In der Branche kursieren zu dem Thema einige Gerüchte. Eines lautet, dass ein chinesischer Konzern an einem Prototyp für einen doppelstöckigen Triebzug bastelt und für diesen auch eine Zulassung für den europäischen Markt anstrebt. Die Westbahn fährt mit doppelstöckigen Zügen. Insidern zufolge würde sich das frühestens bis Mitte 2020 ausgehen.