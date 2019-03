Keine Einigung mit Fluglotsen

Wien. Gestern führte eine Betriebsversammlung der Fluglotsen der Austro Control zu einigen verspäteten Abflügen auf dem Flughafen Wien-Schwechat.

Die Vertreter der Fluglotsen stehen seit November 2018 mit ihrem Arbeitgeber, der Austro Contro, in Verhandlungen. Ziel ist es, sich auf einen neuen Kollektivvertrag und Maßnahmen zu einigen, damit es zu einer Entlastung der Fluglotsen kommt. „Es ist unbestritten, dass die Fluglotsen derzeit einer hohen Belastung ausgesetzt sind. Darum sind bei den Verhandlungen auch schon eine Vielzahl von Zugeständnissen gemacht worden“, sagt Markus Pohanka, Sprecher der Austro Control zur „Presse“. Vergangenen Dienstag habe man sich de facto mit dem Betriebsrat auf einen neuen Kollektivvertrag geeinigt. Lediglich die Zustimmung der Gewerkschaftsgremien habe noch gefehlt.

Doch bei der Gewerkschaft Vida sei man mit dem vorgelegten Zwischenergebnis nicht zufrieden gewesen, sagt Daniel Liebhardt vom Betriebsrat der Fluglotsen.

Darum wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag noch einmal eifrig verhandelt, allerdings ohne Erfolg. „Es kamen auf einmal neue Forderungen auf den Tisch, die Urlaubsansprüche, Gehälter und die Abgeltung von Mehrstunden betreffen. Bei all diesen Punkten wollte der Betriebsrat ad hoc eine Zusage vom Management. Das geht aber nicht so schnell. Ohnehin haben wir schon für diesen Mittwoch die nächsten Gespräche vereinbart“, sagt Pohanka.

Nach so langen Verhandlungen sei es notwendig, die Mitarbeiter von deren Verlauf zu informieren. Die Betriebsversammlung sei deshalb unverzichtbar gewesen, sagt Liebhart. Er gibt sich jedoch zuversichtlich, dass man bei den nächsten Gesprächen eine Einigung erzielen werde. Das wünsche man sich auch im Verkehrsministerium, sagt ein Sprecher gestern zur „Presse“. (hec)

