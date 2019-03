Aufatmen bei den Banken: Regierung entschärft Gesetzesentwurf

Im Finanzministerium ist es in den vergangenen Tagen zu einem gewissen Umdenken gekommen. Derzeit basteln dort nämlich die Juristen an einer Überarbeitung des Gesetzesentwurfs, mit der die Aktionärsrechte-Richtlinie umgesetzt werden soll. Und dieser wird deutlich bankenfreundlicher sein als der Ende Februar vorgelegte Entwurf, der vor allem bei den Banken für große Empörung gesorgt hatte. Für sie hätten die neuen Bestimmungen eine wahre Bürokratie-Lawine mit sich gebracht und eine Vielzahl juristischer Probleme. („Die Presse“ berichtete am 28.02.2019)



Darauf haben die Wirtschaftskammer, die Industriellenvereinigung und das Aktienforumin ihren Stellungnahmen zu dem Entwurf auch mit Nachdruck hingewiesen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2019)