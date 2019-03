Wie Thomas Schmid zu einem ziemlich mächtigen Mann wurde

Wien. Die neue Staatsholding Öbag hat einen neuen Chef: Der 43jährige Thomas Schmid wird ab April für die Beteiligungen der Republik an der OMV, der Telekom Austria, der Post, der Casinos Austria, am Verbund und an der Bundesimmobiliengesellschaft verantwortlich sein. „Viele Personen“ hätten sich für den prestigeträchtigen Posten beworben, heißt es, drei waren zu den Hearings am Dienstag eingeladen worden. Dieses massive Interesse an dem Job ist dann auch die einzige Überraschung bei der Rochade. Denn es war schon seit Monaten ein offenes Geheimnis, dass Thomas Schmid, derzeit Generalsekretär im Finanzministerium, das Rennen machen wird.