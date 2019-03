Staat machte keine neuen Schulden

Wien. Für 4,5 Millionen Österreicher und damit mehr als die Hälfte der gesamten Bevölkerung ist es eine Premiere: Noch nie zuvor während ihres bisherigen Lebens hat der Staat weniger Geld ausgegeben als eingenommen. Im Vorjahr ist das laut Daten der Statistik Austria jedoch erstmals seit dem Jahr 1974 geschehen. Mit 187,6 Milliarden Euro lagen die Einnahmen von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungsträgern um 426Millionen Euro über den Ausgaben. Länder und Sozialversicherungen erzielten dabei einen leichten Überschuss, der Bund noch ein geringfügiges Minus. Das Nulldefizit des Bundes soll es erst heuer geben. Das wäre dann sogar für 7,1 Millionen Österreicher eine Premiere.

Die Einnahmen

Hauptgrund für das erfreuliche Ergebnis des Vorjahres ist laut Statistik-Generaldirektor Konrad Pesendorfer die gute konjunkturelle Lage. Sie sorgte für stark sprudelnde Einnahmen bei Steuern und Abgaben, während gleichzeitig etwa die Kosten für die Arbeitslosigkeit zurückgingen. Konkret erhöhten sich die Staatseinnahmen um 4,8 Prozent oder 8,6 Milliarden Euro (siehe Grafik). Den größten Zuwachs gab es bei den Einkommen- und Vermögensteuern, die um mehr als vier Milliarden Euro zulegten. Die Lohnsteuer liege mit einem Volumen von 28,3 Milliarden Euro bereits wieder auf dem Niveau vor der letzten Steuerreform im Jahr 2015, so die Statistiker. Damals waren es 28,4 Milliarden Euro.

Hat die kalte Progression die jüngste Steuerreform also in nur drei Jahren wieder komplett aufgefressen? Nicht ganz, sagt Pesendorfer. „Die Beschäftigung ist derzeit auf einem absoluten Höchststand.“ Es gebe also einfach auch mehr Steuerzahler als im Jahr 2015. „Das muss man bei der Lohnsteuer berücksichtigen.“ Allerdings erscheint es angesichts der Zahlen wahrscheinlich, dass der Effekt der jüngsten Reform noch deutlich vor der nächsten geplanten Tarifentlastung ab dem Jahr 2021 vollständig verpufft ist.

Die Ausgaben

Auch die staatlichen Ausgaben sind im Vorjahr gestiegen. Mit einem Plus von 2,9 Prozent oder 5,3 Milliarden Euro fiel der Zuwachs jedoch deutlich schwächer aus als bei den Einnahmen. Wie gut die Regierung beim Sparen war, will der jüngst in der Kritik gestandene Statistik-Chef nicht beurteilen. Aber: „Die wesentlichen Ausgabenkomponenten haben sich unter dem BIP-Wachstum bewegt. Das hat ebenfalls zum Ergebnis beigetragen“, so Pesendorfer.

Der mit Abstand größte Ausgabenblock waren neuerlich die Sozialausgaben und hier vor allem die Pensionen. Mit 47,7 Milliarden Euro floss jeder vierte Ausgabeneuro an die heimischen Rentner. Allein die Steigerung bei den Pensionskosten seit 2017 machte 1,6 Milliarden Euro aus und somit beinahe die Hälfte der Gesamtausgaben für den Posten „Soziale Hilfe“, zu dem auch die viel diskutierte Mindestsicherung zählt.

Gesunken sind hingegen neuerlich die Zinsausgaben für die Staatsschulden. Sie betrugen im Vorjahr 6,4 Milliarden Euro und damit so wenig wie „seit Jahrzehnten“ nicht mehr. Verantwortlich ist dafür die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Allerdings habe das heimische Schuldenmanagement hier gut gearbeitet, so Pesendorfer. Mit einer durchschnittlichen Anleihenlaufzeit von knapp zehn Jahren sei dieses niedrige Niveau nun für längere Zeit festgezurrt.

Die Schulden

Durch den erstmaligen gesamtstaatlichen Überschuss seit 44 Jahren ist auch der heimische Schuldenberg auf 284,8 Milliarden Euro zurückgegangen. Der Rückgang fiel hierbei noch wesentlich höher als der Überschuss von 426 Millionen Euro aus, weil es auch aus der Abwicklung ehemaliger Problembanken wie der Hypo-Bad-Bank Heta Zuflüsse in Milliardenhöhe gab. Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ging die Verschuldung des Staates von 78,2 auf 73,8 Prozent zurück. Beim Höchststand im Jahr 2015 betrug dieser Wert noch 84,7 Prozent.

Bei den einzelnen Bundesländern konnten alle ihre Budgets deutlich verbessern, Tirol und Wien drehten 2018 ihr Defizit in einen Überschuss. Mit Vorarlberg und der Steiermark gaben nur noch zwei Länder mehr aus, als sie einnahmen. Deutliche Unterschiede gibt es nach wie vor aber bei der Verschuldung der Länder. So lag diese bei Spitzenreiter Kärnten bei 6132Euro pro Kopf, während Tiroler lediglich mit 338 Euro je Kopf in den Miesen sind.

