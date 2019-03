Die schleichende Steuererhöhung ist schwer umzubringen

Wien. Bei kaum einem Thema sind sich Regierung, Opposition und Sozialpartner so einig wie hier: Die schleichende Steuererhöhung namens kalte Progression muss abgeschafft werden. Allein, es hapert an der Umsetzung. Die schwarz-blaue Koalition hat das Ende der kalten Progression bereits auf 2023 – und damit in die nächste Legislaturperiode – verschoben. Und selbst wenn die Regierung dann einhalten kann, was sie heute verspricht, könnten viele Österreicher enttäuscht sein. Denn am Ende könnte ihre Steuerlast trotz der versprochenen Reform weiterhin Jahr um Jahr automatisch nach oben klettern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)