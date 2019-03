Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben

Sommerzeit geht wieder an. Vielleicht ist es ja das letzte Mal, wer weiß. Geht ja allen so auf die Nerven, diese ewige Zeitumstellung. Zweimal im Jahr, Wahnsinn! So wie uns einst die Lire-Wechslerei und das Vierteltelefon auf die Nerven gegangen ist. In in paar Jahren werden wir verklärt sagen: "Damals gab's noch die Sommerzeit."

Apropos Anno dazumal. Mein Kollege Jürgen Streihammer hat in Berlin Gregor Gysi getroffen. Der Präsident der Europäischen Linken will wieder "Ausnahmsweise an Enteignung denken".

Hanna Kordik hat sich im Finanzministerium schlau gemacht. "Wie Thomas Schmid zu einem ziemlich mächtigen Mann wurde", lautet ihr Porträt über den neuen Chef der Staatsholding Öbag. Immerhin wird der 43-Jährige frühere Generalsekretär des Ministeriums künftig für für die Beteiligungen der Republik an der OMV, der Telekom Austria, der Post, der Casinos Austria, am Verbund und an der Bundesimmobiliengesellschaft verantwortlich sein.

Auch Jeannine Hierländer war auf der Suche. "Die stillen Stars aus Österreich, die sich heimlich den Weg an die Spitze bahnen", klingt fast ein wenig pathetisch, ist es aber nicht. Ganz im Gegenteil. Hierländer schreibt über jene Unternehmen, die sich weniger um die Marke, dafür umso mehr um ihr Produkt kümmern. Und das mit großem Erfolg.

"Ich habe kein Geld gehabt, nur Kinder", erzählte Mi-Ja Chun meiner Kollegin Antonia Löffler. Mi-Ja Chun wuchs als neuntes Kind am südkoreanischen Land auf, ehe sie vor 25 Jahren die Sushi-Kette Akakiko gründete. Der „Presse“ erzählt sie, wieso sie keinen Chef über sich erträgt und wofür man in Südkorea schon einmal sein Haus verkauft.

Und schließlich sinnierte Altmeister Josef Urschitz über das Problem: "Wenn Leichtgewichte die Welt retten wollen" So titelt er seine dieswöchige Kolumne zum Thema Treibhausgase und Plastikmüll. Es ist ein Plädoyer für etwas mehr Realismus in der Umweltpolitik.

Falls Sie sich also eine dieser fünf Wirtschaftsgeschichten am Wochenende zu Gemüte führen möchten. Vorsicht: Eine Stunde weniger. Sommerzeitbeginn. Eh schon wissen.