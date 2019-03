AK legt sich neuerlich mit Amazon an

Wien. Ab dem Jahr 2017 hat Amazon das Entgelt für die Prime-Mitgliedschaft von 49 auf 69 Euro pro Jahr erhöht. Nach Ansicht der Arbeiterkammer können betroffene Kunden dieses Geld zurückverlangen – was Amazon allerdings anders sieht. „Hunderte Beschwerden“ seien diesbezüglich schon eingegangen, heißt es in einer Aussendung der AK.

Hintergrund ist ein Gerichtsverfahren, das die AK gegen Amazon wegen mehrerer rechtswidriger Vertragsklauseln und Geschäftspraktiken angestrengt hatte. Vom Handelsgericht Wien und in zweiter Instanz vom Oberlandesgericht Wien bekamen die Konsumentenschützer im Wesentlichen recht, die Urteile sind rechtskräftig. Unter anderem wurden Klauseln, die Amazon das Recht vorbehielten, die Geschäftsbedingungen generell sowie konkret die Bedingungen und den Leistungsumfang von Amazon Prime einseitig zu ändern, für unzulässig erklärt.

Laut AK bedeutet das, dass auch die Entgelterhöhung für Amazon Prime – in Summe seit 2017 immerhin schon 40 Euro pro Kunden – unrechtmäßig und rückforderbar ist, das machte sie auch öffentlich bekannt. Kunden, die sich daraufhin an Amazon wandten, hatten damit aber sichtlich keinen Erfolg. Laut den Antwortschreiben des Onlinehändlers sei die Preiserhöhung wegen des erweiterten Leistungsumfangs rechtlich zulässig, zudem könne die Prime-Mitgliedschaft jederzeit gekündigt werden. Die AK will nun weitere Beschwerden betroffener Konsumenten sammeln, rechtliche Schritte würden geprüft. (cka)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)