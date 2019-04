Unsere Preise für unsere Leute

Gegen Ende der Wintersaison lohnt sich ein Rückblick auf ihre Rituale: Die Gäste- und Nächtigungsrekorde gehören zur Tradition wie die Ernüchterung unter Hoteliers darüber, dass die Wertschöpfung nicht mitzog. Oder die Aussendung der Konsumentenschützer: „Skifahren wird immer teurer.“ 57 Euro zahle der Gast mittlerweile für eine Tageskarte in Kitzbühel, ließ der VKI wissen. Ein neuer Rekord.



Da könnte es einem merkwürdig erscheinen, wenn der Obmann der österreichischen Seilbahnbetriebe, Franz Hörl, beruhigt: In Tirol zahle kein Tiroler im Schnitt über 22 Euro pro Skitag. Kleinen, günstigeren Skigebieten und den Einheimischentarifen sei Dank.





Gibt es in Ihrem Ort Einheimischentarife? Ja Nicht, dass ich wüsste

Einheimischentarife? Das sind die Rabatte, die der Ortsansässige allerorts in Österreich in der Therme oder am Skilift bekommt, wenn er ordentlich Mundart spricht. Oder seinen Wohnsitz nachweisen kann. Es herrscht eine stillschweigende Übereinkunft, Diskretion. An der Kasse findet der nichtsahnende Tourist kaum mehr Hinweise, dass es diese Vergünstigung geben könnte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)