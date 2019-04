Wien. 187,6 Mrd. Euro hat der Staat in Form von Steuern- und Abgaben im Vorjahr eingehoben. Für die Steuerzahler bedeutete das eine Abgabenquote von 42,8 Prozent – sie mussten also von jedem Brutto-Euro 42,8 Cent abliefern. Mit 45 Prozent floss beinahe die Hälfte dieses Geldes in Sozialausgaben. Doch welchen Effekt bewirkt diese staatliche Umverteilungsmaschinerie eigentlich?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)