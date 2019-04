Soll die Nationalbank Kunstwerke sammeln?

Wien. In der Wiener Albertina gibt es gerade einen Nationalbank-Schwerpunkt. Vom 3. April bis Ende Juni 2019 werden innerhalb der Dauerausstellung „Von Monet bis Picasso“ 22 hochkarätige Gemälde aus der Sammlung der Nationalbank (OeNB) gezeigt. Hinzu kommt ein Festakt am 30. April, zu dem die OeNB und die Albertina einladen. Zu diesem Festakt sollen Prominente aus Politik, Wirtschaft und Kultur in die Prunkräume der Albertina kommen, um die Gemälde zu bestaunen. Lesen Sie in diesem Artikel, wie viele Kunstwerke die OeNB besitzt, warum die Bank im Vorjahr den historischen Bestand ihrer Streichinstrumente um vier Violinen erweitert hat und wie die vielen Kunstobjekte in der OeNB-Bilanz abgebildet sind.



Der 30. April ist für viele Notenbanker nicht nur wegen der Ausstellung in der Albertina, sondern noch aus einem anderen Grund ein wichtiges Datum. Es ist der letzte Tag, an dem alle derzeitigen Vorstände (die vier Mitglieder stehen der SPÖ und der ÖVP nahe) im Amt sein werden. Sie werden dem Vernehmen nach beim Festakt in der Albertina anwesend sein. Ab Mai wird das OeNB-Führungsgremium schrittweise durch Personen, die der ÖVP und der FPÖ nahestehen, ersetzt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)