Medikamente: Wo viel Geld verschwendet wird

Wien. Die gestiegenen Medikamentenpreise sorgen für intensive Diskussionen zwischen der Pharmaindustrie und den Krankenkassen. So erklärte jüngst Alexander Biach, Chef des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, dass er bis Jahresende mit der Pharmaindustrie einen neuen Rahmenvertrag zur Vergütung von Medikamenten haben möchte. Das Hauptproblem seien laut Biach die rasant steigenden Kosten für Spitzenmedikamente. Besonders teuer sind beispielsweise Arzneimittel gegen Krebs und seltene Erkrankungen. Hier sei laut Biach eine Einschleifregelung notwendig, damit diese Mittel auch in Zukunft für alle Patienten zur Verfügung gestellt werden können.

Zuletzt gab der Hauptverband der Sozialversicherungsträger in einem Jahr 3,6 Milliarden Euro für Medikamente aus. Die Pharmafirmen sehen die Situation anders. Sie verweisen auf verschiedene Einsparmöglichkeiten im Gesundheitssystem.

Am Mittwoch veröffentlichte der österreichische Generikaverband eine Erhebung, wonach mit dem Einsatz von Generika relativ rasch ein hoher Millionenbetrag eingespart werden kann.

Hoher Generika-Anteil in Deutschland

Bei Generika handelt es sich um günstige Nachfolgepräparate von ehemals patentgeschützten Arzneimitteln, die den Originalpräparaten hinsichtlich Wirksamkeit und Qualität gleichwertig sind. „Österreich liegt im OECD-Vergleich bei den Generikaverordnungen im unteren Drittel“, sagt Wolfgang Andiel, Präsident des Verbands. So sind derzeit in Österreich nur 39 Prozent aller Verordnungen Generika. „Jedes weitere Prozent spart zehn Millionen Euro“, so Andiel. In Deutschland, wo das Gesundheitssystem anders strukturiert ist, liegt der Generika-Anteil bereits bei 76 Prozent. Andiel geht davon aus, dass auch in Österreich relativ einfach bei den ärztlichen Verordnungen ein Anteil von 55 Prozent oder mehr erreicht werden kann.

Werden mehr Generika verkauft, können die frei gewordenen Mittel für neue und innovative Medikamente eingesetzt werden. Das Marktpotenzial für Generika ist enorm, denn in den nächsten Jahren laufen mehrere Patente von wichtigen Medikamenten ab. Die österreichische Arzneimittelpreisregelung sieht vor, dass der Preisabschlag bei Generika im Vergleich zum Originalprodukt bis zu 65 Prozent ausmachen kann.

Doch warum werden in Österreich weniger Generika verschrieben oder verkauft? Aufschlussreich ist hier eine Umfrage, die die Spectra-Marktforschung für den Generikaverband bei Ärzten und Apothekern durchgeführt hat. Demnach zeigten sich 24 Prozent der befragten Ärzte skeptisch gegenüber Generika. Bei Apothekern sind es sogar 36 Prozent.

Dieser hohe Anteil überrascht. Denn bei Ärzten handelt es sich um Akademiker. Auch Apotheker absolvieren ein Studium. Sie müssten eigentlich wissen, dass Generika die gleichen Qualitätskriterien zu erfüllen haben wie die Referenzmittel. Bevor ein Generikum auf dem Markt zugelassen wird, prüft die zuständige Behörde, ob alle wissenschaftlichen und gesetzlichen Auflagen erfüllt sind.

Bessere Anreizsysteme für Ärzte

Für Patienten sind Ärzte und Apotheker bei Medikamenten die zentralen Ansprechpartner. Daher will der Generikaverband bei Ärzten und Apothekern noch mehr Aufklärungsarbeit leisten. Weiters fordern die Pharmafirmen von der Politik ein klares Bekenntnis zur Förderung des Einsatzes von Generika. In diesem Zusammenhang soll es auch mehr Anreizsysteme für Ärzte, Apotheker und Patienten geben.

Denn vielfach spielen auch ökonomische Überlegungen eine Rolle, warum beispielsweise Apotheker bei nicht rezeptpflichtigen Medikamenten keine Generika anbieten. So zeigte ein früherer Test des Vereins für Konsumenteninformation, dass die meisten Apotheker zuerst das teure Originalpräparat anbieten. Nur als sich die Testperson dezidiert nach einem günstigeren und gleichwertigen Produkt erkundigte, wurde ein günstigeres Generikum ausgehändigt.

Nach Angaben des Generikaverbands gibt es auch im Bundesländervergleich Unterschiede, was die Verwendung von Generika betrifft. An der Spitze stehen Oberösterreich und Salzburg. Aufholbedarf besteht in Wien und in Niederösterreich.

Oberösterreich ist hier ein Vorbild, weil zwischen der dortigen Gebietskrankenkasse und der Ärztekammer eine umfassende Kooperation besteht. Ein Ziel ist es, die Kosten für Heilmittel zu dämpfen. Dazu wird der Einsatz von Generika forciert. Deren Verschreibung ist beispielsweise nicht chefarztpflichtig. „Vor allem informieren wir Ärzte laufend über die Wirkung neuer Präparate, führen Ökonomiegespräche (auch in Krankenhäusern) und erarbeiten gemeinsam Generikaquoten“, sagt Gregor Smejkal, Sprecher der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, zur „Presse“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2019)