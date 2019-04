Gute Geschäfte mit der Gesundheit

Wien. In Österreich ist ein großer Teil des Gesundheitssystems in staatlicher Hand. Der in Wien ansässige Vamed-Konzern zeigt, dass hier auch private Anbieter höchst erfolgreich sein können. So schaffte Vamed im Vorjahr den größten Wachstumssprung in der Unternehmensgeschichte. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, kletterte der Umsatz im Vorjahr um 38 Prozent auf 1,688 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis (Ebit) stieg um 45 Prozent auf 110 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss erhöhte sich von 50,9 Millionen Euro auf 73,4 Millionen Euro.

Das Plus hat Vamed unter anderem der Übernahme von 38 Rehakliniken und 13 Service-Gesellschaften in Deutschland mit Schwerpunkt auf stationärer Rehabilitation und Pflege zu verdanken. Verkäufer ist der Krankenhauskonzern Helios, der ebenfalls wie Vamed zum deutschen Fresenius-Konzern gehört. Das Transaktionsvolumen lag bei 485 Millionen Euro, inklusive der Übernahme von Netto-Finanzverbindlichkeiten von 15 Millionen Euro. Durch diese und weitere Projekte erhöhte sich bei Vamed der Mitarbeiterstand von 18.000 auf mehr als 27.000. In Österreich beschäftigt Vamed rund 6300 Mitarbeiter, davon arbeiten 700 in der Wiener Konzernzentrale, die stark erweitert werden musste. Das Vorjahr markiere einen „Meilenstein in der Unternehmensgeschichte“, sagt Vamed-Konzernchef Ernst Wastler. Mit der Übernahme stieg Vamed in Europa bei sogenannten Postakutmedizinischen Einrichtungen zu einem führenden Anbieter auf. Vamed verfügt nun in mehreren Ländern über 67 Postakuteinrichtungen (48 Reha-Institutionen und 19 Pflegeeinrichtungen).

Als Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor Kurzem in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Kuwait flog, aber auch bei anderen Staatsbesuchen von österreichischen Spitzenpolitikern: Fast immer sind Vertreter von Vamed dabei. Der Konzern ist zu einem österreichischen Aushängeschild geworden. Denn als Entwickler, Planer und Betreiber von Gesundheitseinrichtungen und Anbieter von Dienstleistungen hat das Unternehmen bislang weltweit mehr als 900 Projekte in 88 Staaten realisiert. Das Spektrum reicht von der Planung und Errichtung von Spitälern bis zu Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen mit anschließender Betriebsführung.

Auf allen fünf Kontinenten tätig

Im Vorjahr erhielt Vamed neue Krankenhausprojektaufträge unter anderem in China, Angola, Indonesien, Nicaragua, dem Oman und Trinidad-Tobago. Dazu gehört beispielsweise das Oman Police Hotel im Sultanat Oman. Dort sollen Mitglieder und Angehörige der königlichen Polizei des Sultanats betreut werden. Das Spital verfügt über verschiedene Kliniken beispielsweise in den Bereichen Onkologie, Traumatologie und Chirurgie. Im September 2018 konnte Vamed in Banja Luka ein neues Klinikzentrum übergeben. Dabei handelt es sich um die größte Gesundheitseinrichtung in der Republik Srpska, dem serbischen Teil von Bosnien und Herzegowina. In Tschechien hat Vamed im Vorjahr eine Krankenpflegefachschule übernommen. In der Schweiz wurde mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ein neues Trainings-, Ausbildungs- und Entwicklungszentrum für robotikunterstützte Rehabilitation gegründet.

Vamed ist mittlerweile weltweit auf allen fünf Kontinenten tätig. Im Vorjahr erfolgte der Markteintritt in vier Ländern: Südafrika, Kuwait, Panama und Guyana. Als Dienstleister betreut Vamed weltweit Gesundheitseinrichtungen mit insgesamt 193.000 Betten. Das ist das Hundertfache der Bettenanzahl im Wiener AKH.

Bei vielen Projekten arbeitet der Konzern mit der öffentlichen Hand zusammen. Ein Beispiel dafür ist das neue Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Der Auftrag umfasst nicht nur die Umsetzung des baulichen Masterplans, sondern beinhaltet auch die technische Betriebsführung und Verfügbarhaltung für 30 Jahre. Das Gesamtprojekt ist mit einem Wert von rund 1,7 Milliarden Euro das größte Private-public-Partnership-Projekt (PPP) im deutschen Gesundheitswesen. Unter PPP-Modellen werden Projekte verstanden, bei denen die öffentliche Hand mit Unternehmen aus der Privatwirtschaft zusammenarbeiten.

Vamed ist ein Beispiel für eine gelungene Privatisierung. Die Firma wurde einst von der Voestalpine gegründet, um das Wiener AKH fertigzustellen. 1996 verkaufte der Bund die Mehrheit an den deutschen Fresenius-Konzern, der an der Börse notiert. Vamed wollte ursprünglich mit Partnern auch das Wiener Krankenhaus Nord errichten. Doch die Verantwortlichen der Stadt Wien haben sich anders entschieden. Mittlerweile ist das Projekt aus dem Ruder gelaufen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2019)