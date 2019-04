Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben

In Wien sind ja zurzeit alle so gestresst: Marathon ist nämlich. Und da ist jeder irgendwie engagiert. Die wenigsten rennen selber, aber zumindest sind sie im Betreuungsteam von der Malli Tante oder irgendeines Geheimfavoriten. Egal. Hauptsache sie bleiben auf diese Art und Weise geistig beweglich. Denn bei aller Liebe zur körperlichen Ertüchtigung, bitte auf das Kopftraining nicht vergessen. Weshalb ich Ihnen hier nun fünf kleine Trainingseinheiten ans Herz legen möchte.

Jakob Zirm ist selber schon Halbmarathon gelaufen. Diese Woche wagte er sich auf den ziemlich schwierigen Steuerparcours. „Nur jeder dritte Haushalt ist Nettozahler", schrieb er und rechnete nach, was der Budgetdienst des Parlaments zusammengetragen hatte. Nämlich: Zwei von drei Haushalten bekommen mehr Geld vom Staat zurück als sie eigentlich an Steuern und Abgaben entrichtet haben.

Stefanie Kompatscher gehört zu denen, die rennen. Sie ist am Sonntag für die „Presse"-Frauenstaffel im Einsatz. Und sie ist voll motiviert und sprüht vor Energie. Vielleicht, weil sie jüngst in Dänemark war, um sich dort Windräder und Ökostrom-Strategie anzusehen. „Dänemarks Weg zum grünsten Staat der Welt", lautet ihre Geschichte.

Auch Antonia Löffler ist schon für die „Presse“ an den Start gegangen. Diese Woche war sie aber vor allem Spar-Chef Gerhard Drexel auf den Fersen. „Ein Supermarktchef auf Mission", lautet ihr Porträt über einen Konzernchef, der die Welt verbessern möchte und dabei auch noch ganz viel Publicity für sein Unternehmen erzielt.

Eine Obersportskanone ist übrigens unser New-York-Korrespondent Stefan Riecher. Der hat früher im Tennis in den obersten Ligen gespielt, einst sogar gegen Horst Skoff (Gott hab ihn selig). Aktuell ist er aber mehr mit der Wall Street beschäftigt als mit Flushing Meadows. Denn die Finanzgurus werden allmählich etwas unrund. Mehrere wichtige Finanzbarometer zeigen in Richtung Exit. „Steht die große Rezession bevor?“ fragt er und beantwortet zumindest, worauf man beim konjunkturellen Zieleinlauf achten sollte.

Und schließlich hat der ebenfalls supersportliche Matthias Auer sich mit forschenden Unternehmen beschäftigt. In Österreich wird zwar immer mehr in Forschung investiert, aber es sind seit Jahren die selben Unternehmen. 72 Prozent der Forschung findet in 166 Betreiben statt. Und das ist ein Problem. „Österreich fehlt die radikale Innovation", titelte Auer.

So das wären also die fünf Gehirn-Dehnungsübungen aus der Wirtschaftsredaktion. Allen, die am Sonntag rennen, wünschen wir natürlich einen guten Lauf. Ab und zu braucht man den.