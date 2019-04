Millionenpleite einer noblen Restaurant-Bar am Wiener Graben

Es musste groß gefeiert werden, dass im vergangenen Juli das ehemalige Restaurant „Graben 30“ (es wurde 2016 von einer kroatischen Investorengruppe in den früheren Räumlichkeiten Teppichhändler Adil Besim etabliert) eine Auferstehung erlebte. Schliesslich hatten die neuen Besitzer, der ehemalige Aluminiumfabrikant Loran Pejcinoski und seine Frau Emilija Grankova, das mehrstöckige Lokal am Wiener Graben gleich auch in „Lav“ umbenannt und einen kulinarischen Kurswechsel angesagt. Von mediterraner Küche mit asiatischen Einflüssen war bei Opening unter anderem der österreichische Bayern-München-Starkicker David Alaba angetan.

Aufgegangen ist die Rechnung freilich nicht. Heute wurde über die LAV Restaurantbetriebs GmbH am Landesgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung eröffnet. Wie der Gläubigerschutzverband KSV1870 berichtet, sind von der Pleite 66 Gläubiger und 67 Dienstnehmer betroffen. Aktiva von 110.000 Euro stgehen Pasiva von rund einer Million Euro gegenüber. Als Insolvenzursachen werden sehr hohe Personalkosten und die nach der Neueröffnung nicht eingetretenen Umsatzerwartungen ins Treffen geführt. Forderungen können bis 21. Mai angemeldet werden. Zur Masseverwalterin ist Rechtsanwältin Eva Wexberg bestellt.

(red)