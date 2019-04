Kinokette Cineplexx plant neuen Standort in der Steiermark

Die österreichische Kinokette Cineplexx expandiert weiter in der Steiermark: Im Herbst 2020 soll im oststeirischen Weiz ein Kino mit fünf Sälen und insgesamt 750 Sitzplätzen eröffnet werden. Standort ist das neu entwickelte Stadtparkquartier (SPQ) Weiz. Am Montag wurden die Pläne präsentiert. Der Baustart ist für Mai geplant, teilte das Unternehmen mit.

"Ziel ist es, das Kino im Herbst 2020 zu eröffnen", so Christof Papousek, Cineplexx-Geschäftsführer in der Aussendung. Die Investition in den Kinobau sowie das Grundstück trägt Entwickler und Investor Rupert Heuberger-Vögl. Die Kinokette macht rund zwei Millionen Euro für die technische Ausstattung und Einrichtung des neuen Standortes locker. Die Eröffnung ist für den Herbst 2020 geplant.

Cineplexx ist laut eigenen Angaben aktuell mit sechs IMAX-Standorten österreichweit der größte Anbieter. In der Steiermark betreibt das österreichische Familienunternehmen insgesamt vier Standorte in Graz-Puntigam, Leoben, in Graz-Geidorf und das kürzlich erworbene Grazer Annenhof-Kino (über eine Schwestergesellschaft).

(APA)