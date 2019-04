Post kauft sich Kallmus Bank als neuen Partner

Nach dem geplatzten Deal mit der Fintech-Bankengruppe wird die Grazer Brüll Kallmus Bank neuer Bankpartner der Österreichischen Post AG. Das gab die Post am Montagabend bekannt. Die Bank soll der Bawag als neuer Finanzpartner der Post nachfolgen.

In einem Sonderaufsichtsrat finalisierte die Post den Deal, berichtete die „Kleine Zeitung“ am Montagabend. Zu 80 Prozent wird man die Brüll Kallmus Bank, eine Tochter der Grawe-Bankengruppe, übernehmen. Dies solle „eine Partnerschaft zum Aufbau eines fokussierten Finanzdienstleistungsgeschäftes in Österreich“ darstellen, hieß es in dem Bericht.

„Ein Eigentümerkontrollverfahren bei der Europäische Zentralbank (EZB) über die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) wurde heute (Montag, Anm.) eingeleitet“, hieß es in einer Aussendung der Post. Vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigung werde man danach im Zuge einer Kapitalerhöhung rund 56 Millionen Euro einbringen - eine „rechtliche Basis für den Aufbau eines eigenständigen Leistungsangebotes“.

Die Partnerschaft sei eine Union der Vertriebsstärke der Post mit ihrem landesweiten Netz und dem „Bank- und Versicherungs-Know-how der Grawe-Gruppe“, hieß es weiter. Dienstleistungen rund um Konto und Zahlungsverkehr seien im geplanten Geschäftsmodell enthalten; über Genaueres wolle man „zu gegebener Zeit“ berichten.

Dem vorausgegangen war ein Ringen um einen neuen Bankpartner für die Post. Da die Bawag nur noch bis Ende 2019 der Post als Partner für die Finanzgeschäfte erhalten bleibt, hatte die Post zunächst an eine Kooperation mit den Volksbanken gedacht, die allerdings im Sommer 2018 ins Wasser fiel. Danach kam die Überraschung: Die deutsche Fintech Group sollte der Bawag nachfolgen. Das verkündete man stolz im Herbst - einen Plan B, sagte Post-Chef Georg Pölzl damals, gebe es nicht. Die „Smart Bank“ und die Post gingen im November aber wieder getrennte Wege - über konkrete Gründe für das Kooperations-Aus wurde damals keine Auskunft gegeben. Der „sehr ambitionierte“ Zeitplan dürfte ein Problem gewesen sein.

