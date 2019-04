Auftrag für Kapsch TrafficCom in der Dominikanischen Republik

Der börsennotierte österreichische Mautspezialist Kapsch TrafficCom hat gemeinsam mit Evocon einen Auftrag im Wert von 18 Millionen Euro in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, bekommen. Die Firmen erhielten den Zuschlag für die Lieferung der Komplettlösung für urbanes Mobilitätsmanagement, heißt es am Dienstag in einer Aussendung.

Der Auftragswert teile sich im Verhältnis 60:40 auf Kapsch und Evocon, einem Partner vor Ort, auf. Das Projekt beinhalte die Entwicklung und Errichtung der neuen Infrastruktur über einen Zeitraum von 17 Monaten sowie den technischen Betrieb für vier Jahre.

Der erste Teil der Ausschreibung umfasse die Planung, Lieferung, Installation, den Testbetrieb sowie die Inbetriebnahme und Bereitstellung von EcoTrafiXTM. Dazu gehörten 100 neue Kreuzungen, 2200 neue Ampeln, 40 CCTV-Kameras, 400 CVD-Fahrzeugerkennungskameras, Wechselverkehrszeichen und die Ausrüstung für die Leitzentrale. Die Instandhaltung wird 260 bereits bestehende Kreuzungen samt Ampeln und CCTV-Kameras sowie die neu installierten Anlagen abdecken.

Neuer Vorstand

Kapsch TrafficCom bekommt einen neuen Technikvorstand. Alfredo Escriba, bisher für den US-Markt zuständig, ersetzt Ende April Alexander Lewald als Chief Technology Officer (CTO), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Vorstandsmandat von Andre Laux, seit 2010 Chief Operating Officer (COO), wurde um weitere fünf Jahre bis Ende März 2024 verlängert.

Laut der Mitteilung wird Lewald das Unternehmen Ende April 2019 einvernehmlich verlassen. Sein Mandat wäre ursprünglich noch bis 31. Oktober 2019 gelaufen. Vorstandsvorsitzender ist seit 2002 Georg Kapsch. Die Familienstiftungen der Kapschs sind auch Mehrheitseigentümer der Kapsch TrafficCom.

(APA)