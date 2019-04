Willkür bei Kur-Genehmigungen

Wien. Bei den österreichischen Krankenkassen bestehen massive Unterschiede, was die Bewilligung von Kuren, Reha- und Erholungsaufenthalten betrifft. Dies zeigen neue Zahlen des Sozial- und Gesundheitsministeriums, die der „Presse“ vorliegen. So sind bei der Wiener Gebietskrankenkasse zuletzt 2420 Anträge für Reha-, Kur- und Erholungsaufenthalte eingelangt. Davon wurden 38 Prozent genehmigt. Die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse hat hingegen alle Anträge genehmigt. In diesem Artikel erfahren Sie, wie hoch die Genehmigungsquoten bei anderen Krankenkassen sind. Außerdem geht der Bericht der Frage nach, ob sich hier etwas mit der Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen ändern dürfte. Eine weitere Frage ist, ob der Hauptverband der Sozialversicherungsträger oder das Sozial- und Gesundheitsministerium einen Überblick darüber hat, wie sich in diesem Bereich zuletzt die Kosten entwickelt haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2019)