Autoverkäufe gehen in Österreich stark zurück

Wien. In den vergangenen Jahren jagte ein Verkaufsrekord den nächsten. Die Autoindustrie konnte sich in Österreich über stetig wachsende Absatzzahlen freuen. Damit dürfte es heuer vorbei sein: Die Zahl der Neuzulassungen bei Pkw ist in den ersten drei Monaten 2019 um fast elf Prozent auf 80.855 Fahrzeuge eingebrochen.

Die Rückgänge gehen quer durch die Antriebsarten und sind nicht auf die schwächelnden Dieselfahrzeuge beschränkt. Bei den Selbstzündern gaben die Verkäufe aber überproportional nach, sie gingen um 16,9 Prozent zurück. Damit machten Diesel-Pkw nur noch einen Anteil von 38,9 Prozent an allen neu zugelassenen Pkw aus. Die Zahl der benzinbetriebenen Pkw (Anteil: 54,4 Prozent) gab im ersten Quartal 2019 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2018 um 9,1 Prozent nach.

– (C) Die Presse

Einen kräftigen Anstieg um 59 Prozent gab es hingegen bei den Elektroautos. Allerdings machten sie nur einen Anteil von rund drei Prozent an den Neuzulassungen aus, wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte.

Zuwächse konnten in den ersten drei Monaten lediglich BMW (plus 4,9 Prozent) und Hyundai (plus 1,4 Prozent) verzeichnen. Zweistellige Rückgänge mussten Fiat (minus 20 Prozent), Opel (–16,3 Prozent), Mercedes (–14,1 Prozent), Renault (–13,6 Prozent) sowie VW (–11,4 Prozent) hinnehmen.

Absatz in China bricht ein

Die Marken mit den meisten Neuzulassungen waren VW (Anteil: 17,4 Prozent), Škoda (8,7 Prozent) und Seat (Anteil: 7,2 Prozent).

Im ersten Quartal schwächelte der gesamte Kraftfahrzeugbereich. Die Neuzulassungen sanken um etwa sechs Prozent auf 104.836. Kräftige Zuwächse gab es dagegen unter anderem bei Lastkraftwagen (plus 11,5 Prozent). Begehrt waren auch Motorräder, ihr Absatz legte im Vergleich zu 2018 um 42,2 Prozent zu.

Schwerer als die Rückgänge in Österreich trifft die Autoindustrie die Situation in China. Der einst so rasant wachsende wichtigste Einzelmarkt der deutschen Autobauer bleibt im zehnten Monat in Folge auf Talfahrt. Im März gingen die Verkäufe an Privatkunden im Vergleich zum Vorjahresmonat um zwölf Prozent auf 1,78 Millionen Autos zurück, wie der Branchenverband China Passenger Car Association (PCA) am Dienstag in Peking mitteilte.

Im vergangenen Jahr hatte der chinesische Automarkt zum ersten Mal seit über zwanzig Jahren einen Rückgang verzeichnet. Vor allem der Zollstreit zwischen den USA und China verunsicherte die chinesischen Verbraucher und ließ sie beim Kauf zögern.

Das wirkt sich selbst auf einst so krisensichere Hersteller wie Porsche aus. Der deutsche Sportwagenbauer hat im ersten Quartal weltweit nur 55.700 Fahrzeuge ausgeliefert, das war ein Minus von zwölf Prozent. (red./ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2019)