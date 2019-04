Palmers will nicht mehr sexy sein

Wien. Vor einem Vierteljahrhundert hatte Tino Wieser einen Auffahrunfall. Schuld war das Palmers-Plakat am Straßenrand. Das war die Zeit, als Palmers-Models ihre bestrumpfte Rückseite zeigten und für einen kleinen österreichischen Skandal sorgten.



Mit solchen Sujets will Wieser, heute Palmers-Vorstand, aufräumen. „Wäsche für die Ehemänner ist schön und gut, aber Bilder für die Ehemänner? Lassen wir das. Die Zeiten haben sich geändert“, sagt er im Gespräch mit der „Presse“. Schließlich seien 92 Prozent der Kunden weiblich. Die Einsicht wird ab nächster Woche in eine Kampagne verpackt, die Frauen mit Normalgewicht und Kurven zeigt. Wieso kommt sie gut drei Jahre, nachdem das Grazer Brüdertrio Tino, Luca und Marc Wieser die Firma dem Quadriga-Fonds abgekauft hat? Internationale Konzerne hätten den Trend vorgemacht und Lorbeeren geerntet, sagt Wieser. „Palmers hat jetzt auch damit angefangen, und ich glaube, es wird funktionieren.“

