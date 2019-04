Wieso die gute Schokolade bald teurer wird

Bei den Pischinger-Schnitten könnten es die Österreicher merken. Oder bei den Schwedenbomben. Die Firmen hinter den Klassikern, Heindl und Niemetz, beziehen ihren Kakao aus Fairtrade-Quellen, und der wird teurer. So wie die Mehrzahl der in Österreich verbliebenen Schokoladehersteller lockte sie Fairtrade 2014 mit einer neuen Zertifizierung: Es reicht seither, wenn der Kakao fair angebaut ist, um das Siegel für das Gesamtprodukt zu bekommen. So können die Hersteller mit Wiener Zucker ein regional verbundenes und mit Fairtrade-Schokolade ein nachhaltiges Image pflegen. Diese Imagepflege kostet ab Oktober mehr: Die NGO setzt für ihre Abnehmer weltweit den Mindestpreis pro Tonne Kakao um 20 Prozent auf 2400 Dollar hinauf. Auch die zusätzliche Fairtrade-Prämie steigt um 20 Prozent auf 240 Dollar.



Eine “saftige Preiserhöhung” nennt das Gerhard Schaller, der mit Heidi Schokolade 2013 die insolventen Niemetz Schwedenbomben kaufte. “In absehbarer Zukunft werden wir mit einer Preiserhöhung in den Markt gehen.” Die Höhe könne er noch nicht sagen, aber auch Personalkosten und Verpackung würden den Schritt nötig machen. Andreas Heindl, Chef des gleichnamigen Familienunternehmens, kündigt für Herbst eine Preissteigerung von drei bis vier Prozent an. Da 90 Prozent seiner Produkte unter zehn Euro kosten, werde das verkraftbar sein. Zumindest für alle Kunden, die “mitfahren wollen”. Den Wettbewerb mit den Großen wie Milka oder Lindt mit ihren aggressiven Preisen mache das nicht leichter.



Wieso setzte Fairtrade den Schritt gerade jetzt durch?