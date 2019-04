Reiseführer

Drehorte von "Game of Thrones", die man besuchen kann

Jon Schnee, Tyrion Lannister und Arya Stark haben ihren Fußabdruck in der Serienwelt hinterlassen - aber auch in Kroatien, Nordirland, Malta und Co. Hier wandern Sie auf den Spuren der GoT-Protagonisten. Plus: Eine Reise an berühmte Filmschauplätze weltweit.