Markenstreit: Wem gehört der "Black Friday"?

Der Countdown läuft. Sekunde für Sekunde zählt die Black Friday GmbH auf ihrer Website die Zeit bis zum umsatzstarken Aktionstag Ende November hinunter. 225 Tage noch. Ihre Mitarbeiter telefonieren bereits die österreichischen Händler durch: Wer heuer mit „Black Friday“-Aktionen und Rabatten werben will, soll rasch ein Lizenz-Paket abschließen. Wenn nicht, könnte er eine Abmahnung in der Post finden.

Diese Angst ist der Grund, wieso viele Händler Kreativität beweisen und mit „Black Freeday“ oder „Black Weekend“ werben. Oder sie zahlen – die Liste der Lizenznehmer ist lange, darauf stehen viele bekannte Firmen. Ihre Angst ist auch der Grund, wieso Anwälte und Branchenvertreter eine Holding in Hongkong ins Visier nahmen, die die internationalen Markenrechte am „Black Friday“ hält. Mit Erfolg. Der „Presse“ liegt exklusiv ein aktueller Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG) Wien vor, der dem Lizenzgeschäft die rechtliche Basis abspricht.



Aber der Reihe nach: 2013 schaffte es der „Black Friday“ in das internationale Markenregister. Das hätte laut Experten nie passieren dürfen.