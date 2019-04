Was die FMA-Neuordnung bringt

Wien. Zukünftig wird an der Spitze der Finanzmarktaufsicht (FMA) nur mehr eine statt zwei Personen stehen. Wer das sein wird, steht so gut wie fest, auch wenn Finanzminister Löger betont, im Herbst werde die Stelle öffentlich ausgeschrieben werden. Der ÖVP-nahe Klaus Kumpfmüller wird der einzige Vorstand der weisungsfreien Behörde. Sein bisheriger Kollege Helmut Ettl übersiedelt mit vollen Bezügen in die Nationalbank. Dort werde man, so sagte Löger, „eine gute und sinnvolle Aufgabe“ für ihn finden.

