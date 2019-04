Beim Immobilienkauf schalten viele das Hirn aus

Die Österreicher sind in Gelddingen stockkonservativ. Sie lassen Milliarden auf Sparbüchern und Konten verrotten, statt das Geld anzulegen. Dass es seit zehn Jahren keine Zinsen mehr gibt, stört sie kaum. Dass es noch jahrelang keine geben wird, scheint ihnen egal. Das ist an sich nicht die schlechteste Strategie. Klar, die Kaufkraft der Sparer schwindet, und das Geld wird immer weniger wert. Aber das Risiko ist überschaubar. Man weiß, was man hat – bzw. nicht hat. Es gibt aber eine Anlageklasse, bei der die Österreicher ganz anders drauf sind. Bei den Immobilien. Da knallt es vielen Österreichern die Sicherung raus. Mehr als die Hälfte macht schwere Fehler.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2019)