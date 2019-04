Stellenabbau bei Mediamarkt und Saturn?

Wien. Europas größte Elektronikhandelskette, MediamarktSaturn, steht laut Insidern nach den Chefwechseln und Gewinnwarnungen der vergangenen Monate vor einem deutlichen Stellenabbau. Der Aufsichtsrat der Ceconomy-Tochter solle Ende April über ein radikales Sparprogramm entscheiden, sagten mit dem Vorgang Vertraute zu Reuters. Danach würden die Mitarbeiter informiert. Hunderte von Stellen sollten wegfallen, vor allem in der Ingolstädter Zentrale. Die Kette wolle sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und Strukturen vereinfachen. In Deutschland arbeiten 28.000 Mitarbeiter, in Österreich sind es rund 2800 in 52 Filialen. Sprecher in Deutschland und Österreich wollten die Meldung nicht kommentieren, von Ceconomy kam keine Stellungnahme. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2019)