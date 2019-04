Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben

Mit viel Sonne, frühsommerlichen Temperaturen und einem verlängerten Oster-Wochenende endet die Karwoche. Mit einem Schock hat sie begonnen. Die Kathedrale Notre-Dame in Paris brannte am Montag lichterloh. Und nach einem Spendenaufruf von Präsident Emmanuel Macron spendierten Frankreichs Superreiche hunderte Millionen. Drei Familien bringen allein eine halbe Milliarde Euro für die Restaurierung auf.

Dieses Geld (und noch viel mehr) könnte auch das österreichische Pensionssystem gebrauchen. Denn dort brennt's ebenfalls, wenn auch nur metaphorisch. Es gibt nämlich immer mehr Pensionisten – und sie werden immer älter. Der Reformdruck auf die Regierung steigt, berichtet Hedi Schneid in ihrem Artikel: „Die Pensionsrechnung geht nicht auf“.

Jeannine Hierländer hat sich mit der anderen Seite der österreichischen Bevölkerungspyramide (oder besser gesagt -zwiebel) befasst. In der Analyse „Für wen sich Studieren heute noch auszahlt“ geht sie der Frage nach, warum die Arbeitslosigkeit unter Akademikern in letzter Zeit gestiegen ist, während sie insgesamt sinkt.

Wer dann einmal erfolgreich studiert und einen Job ergattert hat, genug Pension bekommt, geerbt hat oder sonst irgendwie zu Geld gekommen ist, fragt sich: Wie soll ich es denn bitte anlegen? Die aktuelle Geldpolitik macht das nämlich nicht gerade leicht. Zum Glück haben wir Nikolaus Jilch, der in seiner Kolumne „Wertsachen“ Durchblick im Anlage-Dschungel verschafft. Diese Woche: „Wie man sich (fast) die ganze Welt kaufen kann“.

Einen freien Karfreitag konnten sich heuer die meisten nur mit einem Urlaubstag erkaufen. An dem herrschte bei den Arbeitnehmern in der Privatwirtschaft allerdings nur geringes Interesse. Andere haben sowieso den ganzen Tag frei. Hat sich die Lage um den Karfreitag also entspannt? Nicht ganz. Antonia Löffler, Christine Kary und Martin Fritzl geben im Artikel „Karfreitag: Der ungenutzte Feiertag“ einen Überblick.

Last but not least eine Empfehlung von unserem Klima-Experten Matthias Auer. Er schreibt im Artikel „Lieber fliegen als streamen?“ über einen vernachlässigten Klimasünder: die IT-Branche. Wussten Sie zum Beispiel, dass der Energiebedarf für Produktion und Gebrauch von elektronischen Geräte und digitalen Anwendungen jenen aus der Luftfahrt locker übersteigt?

Haben wir uns also zu unrecht fürs Fliegen geschämt und sollten vielmehr erröten, wenn wir wieder einmal Smartphone, Tablet und TV gleichzeitig laufen haben? Wie auch immer: Dieses Wochenende ist das Wetter ohnehin viel zu gut dafür. Daher verabschiede auch ich mich jetzt mit den besten Wünschen. Frohe Ostern und bis bald!