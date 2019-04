Greift UniCredit nach der Oberbank, BKS und BTV?

Wien. Es ist eine ungewöhnliche Forderung, die bei der Bank für Kärnten und Steiermark (BKS) vom knapp 30-Prozent-Aktionär UniCredit für die bevorstehende Hauptversammlung eingebracht wurde: Es solle eine Sonderprüfung für sechs vergangene Kapitalerhöhungen beschlossen werden, von denen die erste im Jahr 1994 beschlossen wurde. Konkret soll dabei geprüft werden, ob bei den wechselseitigen Beteiligungen zwischen BKS, Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) und Oberbank den beteiligten Instituten ein ungerechtfertigter Vorteil und anderen Aktionären – also der UniCredit – ein Schaden erwachsen ist. Sollte es einen solchen Schaden geben, soll auch die Möglichkeit von Rückforderungen geprüft werden.

Bei der BKS sieht man das Verlangen als „Angriff“ der italienischen Großbank. UniCredit stelle die wechselseitige Teilnahme der Institute an ihren Kapitalerhöhungen infrage. „Die von UniCredit angestrebte Konsequenz ist offenbar die Erlangung der Kontrolle über diese österreichische Regionalbankengruppe“, heißt es am Freitag in einer Aussendung.Denn ähnliche Anträge werden auch für die Hauptversammlungen von BTV und Oberbank erwartet.

Das Verhältnis von UniCredit und den drei Regionalbanken war auch in der Vergangenheit nicht ganz friktionsfrei. Für die Italiener ist es ein Erbe der einstigen Creditanstalt. 2008 wollte UniCredit ihre Anteile bereits verkaufen – das wurde von der Finanzkrise verhindert. Ob die jetzige Forderung nach einer Sonderprüfung der Auftakt zu einem neuerlichen Versuch ist, die Anteile zu Geld zu machen, wird sich zeigen. (jaz)



[PEAVH]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2019)